Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию средней школы номер 20 в Сумгайыте

Политика 3 сентября 2021 12:23 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию средней школы номер 20 в Сумгайыте

БАКУ/Trend/ - 3 сентября в городе Сумгайыт сдано в эксплуатацию здание полной средней школы номер 20.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

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