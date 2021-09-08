Военные летчики Азербайджана и Турции успешно выполняют задачи в рамках совместных учений (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В рамках совместных летно-тактических учений «Сокол ТурАз - 2021» авиационные средства ВВС Азербайджана и Турции выполнили полетные задания по маршруту на высоте, определенной планом маневров, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.
В соответствии со сценарием учений, военные летчики успешно выполнили маневры по нанесению ударов по средствам противовоздушной обороны и наземным объектам условного противника, а также по уклонению от его истребителей.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Военные летчики Азербайджана и Турции успешно выполняют задачи в рамках совместных учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика, проводимая в Азербайджане в сфере молодежи и спорта, ежегодно приносит свои плоды - Юсуф Мамедалиев
Задержанный армянами Джамиль Бабаев возвращен азербайджанской стороне в обмен на двух армянских солдат
Делегация, представлявшая Азербайджан в «Армейских международных играх – 2021», вернулась из Москвы в Баку
Министр образования обратился к населению Азербайджана по поводу обеспечения продолжительности очного обучения
Сумгайытский судебный комплекс отвечает современным требованиям – зампред Пленума Коллегии адвокатов Азербайджана
Катарские компании приглашены инвестировать в проекты на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Завершено следствие по уголовному делу экс-начальника Главного военного контрразведывательного управления упраздненного МНБ Азербайджана
Производство электроэнергии на освобожденных землях Азербайджана будет обеспечено за счет ВИЭ – министр