Военные летчики Азербайджана и Турции успешно выполняют задачи в рамках совместных учений (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках совместных летно-тактических учений «Сокол ТурАз - 2021» авиационные средства ВВС Азербайджана и Турции выполнили полетные задания по маршруту на высоте, определенной планом маневров, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

В соответствии со сценарием учений, военные летчики успешно выполнили маневры по нанесению ударов по средствам противовоздушной обороны и наземным объектам условного противника, а также по уклонению от его истребителей.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)