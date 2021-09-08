В Азербайджане названы сроки внесения законопроекта о госбюджете в парламент

БАКУ /Trend/ - Законопроект о государственном бюджете Азербайджана на 2022 год будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе (парламент) до 15 октября.

Как сообщает Trend, об этом в среду сказал пресс-секретарь Министерства финансов Азербайджана Маис Пириев.

По его словам, согласно Закону Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», до 15 сентября проект государственного и сводного бюджетов на 2022 год и показатели сводного бюджета на последующие три года будут представлены Кабинету министров, а до 25 сентября – Президенту Азербайджана.

Пириев добавил, что в качестве следующего шага в соответствии с пунктом 2 статьи 109 Конституции Азербайджана законопроект о государственном бюджете на 2022 год вместе с приложенными к нему документами не позднее 15 октября будет вынесен на обсуждение и утверждение Милли Меджлисом.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)