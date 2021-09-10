Сегодня ПЕА рассмотрит вопрос об исключении Рамиза Геюшова из рядов партии

Политика 10 сентября 2021 09:32 (UTC+04:00)
Сегодня ПЕА рассмотрит вопрос об исключении Рамиза Геюшова из рядов партии

БАКУ /Trend/ - Сегодня пройдет заседание правления правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), на котором рассмотрят вопрос об исключении из рядов партии бывшего председателя Бинагадинской районной организации Рамиза Геюшова, сообщает в пятницу Trend.

Также будут рассмотрены вопросы об избрании новых председателей городских и районных организаций ПЕА.

В соответствии с новым уставом партии на заседании планируется обсудить вопрос об отстранении от председательства в городских и районных организациях членов партии, занимающих две должности. Так, будут рассмотрены вопросы о том, чтобы на должности председателей городских и районных организаций ПЕА не выдвигались повторно кандидатуры бывшего председателя Гянджинской городской организации ПЕА, депутата Нагифа Хамзаева, бывшего председателя Агдашской районной организации ПЕА, депутата Джавида Османова, бывшего председателя Насиминской районной организации ПЕА, депутата Малахат Ибрагимгызы, бывшего председателя Гарадагской районной организации, депутата Айдына Гусейнова и ряда других лиц.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)

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