Создание фонда поддержки тюркоязычных государств завершится в последующие две недели - Багдад Амреев

БАКУ /Trend/ - Мы примем конкретные шаги обсуждаемых ранее вопросов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на 10 заседании министров экономики Тюркского совета, сказал генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

По его словам, эта встреча имеет чрезвычайную важность с точки зрения повестки дня.

"Я надеюсь, что сегодня мы сможем завершить обсуждение и принять конкретные шаги обсуждаемых ранее вопросов", - сказал он.

Амреев добавил, что рабочая группа тюркского совета в последующие две недели завершить создание фонда поддержки тюркоязычных государств.

"Также мы работаем над созданием программы поддержки СМИ, малого и среднего бизнеса, а также по ряду других направлений. Планируется достигнуть многостороннего соглашения по свободной торговле. Кроме того, планируется расширить электронную торговлю наших стран", - сказал он.

Отметим, что в Баку начала работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), сообщает Trend.

Встреча проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того состоится вручение 2-й бизнес-премии Тюркского совета.

Министры также обсудят организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.

(Автор: Садраддин Агджаев)