Армения должна понять, что оккупацией территорий соседних стран ничего не добьешься – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в течение 30 лет вел переговоры по освобождению своих земель, но, к сожалению, они оказались безрезультатными, поэтому Азербайджан освободил их силовым путем, и Армения должна сделать вывод из этого.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с представителями неправительственных организаций и деловых кругов в Эскишехире, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что страны должны обладать и военной, и дипломатической силой: «Азербайджан ждал 30 лет и в конечном итоге за 44 дня освободил свои земли. Сейчас создалась благоприятная среда для ведения дипломатических переговоров. Имеются позитивные сигналы и со стороны Турции, и со стороны Армении. Но они не должны оставаться просто словами. Армения должна понять, что оккупацией территорий соседних стран ничего не добьешься».

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)