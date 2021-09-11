Состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра при Координационном штабе, созданного с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

В нем приняли участие представители Администрации Президента Азербайджана, Кабинета министров, Агентства по разминированию, министерств обороны, экономики, МЧС и Государственной пограничной службы.

Для координации работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов Рабочая группа провела обсуждения.