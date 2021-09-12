Началась очередная поездка жителей города Шуша на свои родные земли

БАКУ /Trend/ - Началась очередная поездка жителей города Шуша на освобожденные от оккупации родные земли.

Как сообщает Trend, в рамках поездки, совместно организованной Специальным представительством Президента Азербайджана в Шуше и Управлением государственного заповедника города Шуша, жители посетили различные места на территории города, в том числе Джыдыр Дюзю, крепостные стены, мечети Верхняя и Нижняя Говхар ага.

Во время поездки у жителей будет возможность посетить свои дома.

Напомним, что первая поездка шушинцев в родной город состоялась 19 августа.