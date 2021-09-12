Транспортные средства других стран не могут въезжать на азербайджанскую территорию без согласия Азербайджана – Минобороны

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана направило в Министерство обороны Российской Федерации и Командование миротворческих сил письма по поводу незаконного въезда транспортных средств других стран на территорию Азербайджанской Республики, где временно размещены российские миротворцы.

Как сообщает Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в письмах отмечается, что такие факты противоречат трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджанской Республики, Президентом Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения 10 ноября 2020 года, и была высказана просьба предотвратить подобные случаи.

В министерстве заявили, что юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не могут въезжать на азербайджанскую территорию без согласия Азербайджанской Республики, и такие случаи являются нарушением законов страны.