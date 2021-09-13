Глава МИД Азербайджана встретился с замминистра иностранных дел Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял делегацию под руководством заместителя министра иностранных дел Турции Фарука Каймакджи, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Джейхун Байрамов отметил обширную повестку дня существующего и динамично развивающегося двустороннего сотрудничества между двумя братскими странами. Также он подчеркнул важность укрепления сотрудничества на многосторонних платформах.

Фарук Каймакджи, передав приветствия министра Мевлюта Чавушоглу, с удовлетворением отметил развитие стратегического партнерства между двумя странами. Он высоко оценил помощь Азербайджана в тушении пожаров в Турции, выразив в связи с этим признательность.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, в том числе Организации Черноморского экономического сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Тюркского совета и других структур.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)