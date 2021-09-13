Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Азербайджане Сеидом Аббасом Мусави.
Как сообщает Trend, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Твиттер.
"Благодарю вас за то, что нас посетили. Действительно, мы проверили плодотворно обсудили двусторонние вопросы повестки дня и рассмотрели перспективы на будущее", - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.
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