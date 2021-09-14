БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана созданы три военные прокуратуры.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник начальник отдела Военной прокуратуры Азербайджана по контролю над следствием в военных прокуратурах, полковник юстиции Мехти Гусейнзаде.

Он отметил, что в соответствии с распоряжением главы государства о создании военных прокуратур на освобожденных территориях от 1 апреля 2021 года созданы Губадлинская и Кельбаджарская военные прокуратуры. Также на базе Карабахской военной прокуратуры сформирована Агдамская военная прокуратура.

Тем самым, по словам Гусейнзаде, органы военной прокуратуры созданы на всех территориях, находящихся под юрисдикцией Азербайджана: «Вследствие 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель органы военной прокуратуры, как и другие государственные органы Азербайджана, на этих территориях функционировать не могли. Благодаря исторической победе, которая была завоевана под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. И, наряду с другими государственными структурами, на этих территориях необходимо было создать и обеспечить также работу органов военной прокуратуры».

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)