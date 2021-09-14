Глава МИД Азербайджана встретился с менеджером Всемирного банка по стране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов во вторник встретился с менеджером Всемирного банка по Азербайджану Сарой Майкл.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, министр Джейхун Байрамов поздравил Сару Майкл с новым назначением и пожелал ей успехов в работе. Говоря об отношениях Азербайджана со Всемирным банком, министр сказал, что наша страна придает большое значение этому сотрудничеству. Было особо подчеркнуто сотрудничество между Азербайджаном и Всемирным банком в ненефтяном и частном секторах, альтернативной энергетике, цифровом развитии и других областях.

Министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе о реализации проектов «умный город» и «умное село», по «зеленой» энергетике и других современных инфраструктурных проектов. Он также подчеркнул, что открытие всех коммуникаций и транзитных маршрутов в регионе в соответствии с подписанными трехсторонними заявлениями важно для будущего развития не только двух стран, но и всего региона.

Сара Майкл отметила, что в следующем году будет отмечаться 30-летие деятельности Всемирного банка в Азербайджане, и выразила удовлетворение двусторонним сотрудничеством. Было сказано, что Всемирный банк и дальше будут поддерживать видение Азербайджана в отношении развития страны и региона в целом. Кроме того, представитель Всемирного банка сообщила о готовности поддержать процесс восстановления освобожденных территорий.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)