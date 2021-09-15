Поддержка братской Турции придает нам силы - глава минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Поддержка братской Турции придает нам силы.
Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на мероприятии «День высокопоставленных наблюдателей» в рамках совместных летно-тактических учений TurAz Şahini - 2021 в турецкой провинции Конья, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Министр отметил, что во время второй Карабахской войны Турция оказала Азербайджану политическую, моральную и дипломатическую поддержку.
"Заявления политического и военного руководства Турции показали всем миру, что она поддерживает Азербайджан и азербайджано-турецкое братство непоколебимо", - сказал Гасанов.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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