Поддержка братской Турции придает нам силы - глава минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Поддержка братской Турции придает нам силы.

Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на мероприятии «День высокопоставленных наблюдателей» в рамках совместных летно-тактических учений TurAz Şahini - 2021 в турецкой провинции Конья, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр отметил, что во время второй Карабахской войны Турция оказала Азербайджану политическую, моральную и дипломатическую поддержку.

"Заявления политического и военного руководства Турции показали всем миру, что она поддерживает Азербайджан и азербайджано-турецкое братство непоколебимо", - сказал Гасанов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)