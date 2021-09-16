Азербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушение Конвенции о ликвидации расовой дискриминации – замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан привлечет Армению к ответственности за нарушение Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Как передает Trend, об этом в четверг на своей странице в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

«В ближайшие дни мы привлечем Армению к ответственности за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Мы не будем закрывать глаза на нарушения прав азербайджанцев во время 30-летней оккупации», – написал он.