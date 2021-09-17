Премьер Азербайджана встретился с президентом Международной федерации астронавтики

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 17 сентября встретился с делегацией под руководством президента Международной федерации астронавтики Паскаля Эренфройнда, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин.

На встрече были отмечены успехи, достигнутые в развитии в Азербайджане сферы высоких технологий, космической промышленности. Было подчеркнуто историческое значение проведения в 2023 году в Баку Международного конгресса астронавтики, отмечено, что это наглядный показатель того, что мировое космическое сообщество признает успехи Азербайджана в данной сфере.

Также было сказано о том, что Азербайджан обладает богатым опытом по проведению крупных международных мероприятий, и в стране существует современная инфраструктура. Все это создает благоприятные условия для проведения конгресса на высоком уровне. В ходе встречи была выражена готовность Азербайджана по оказанию необходимой поддержки в этом направлении.

Было отмечено, что Азербайджан - один из немногочисленных членов мирового космического клуба, и страна заинтересована в сотрудничестве с Международной федерацией астронавтики.

Также на встрече говорилось о работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, была особо отмечена важная роль спутников в этом процессе.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)