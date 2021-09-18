Представители ВВС Азербайджана примут участие в фестивале "Технофест-2021"

БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих и авиационные средства ВВС Азербайджана примут участие в фестивале «Технофест-2021».

Как передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, на фестивале, который стартует 21 сентября в Стамбуле, запланированы показательные полеты двух истребителей «МиГ-29» ВВС Азербайджана.

Отметим, что фестиваль продлится до 26 сентября.