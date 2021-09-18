Представители ВВС Азербайджана примут участие в фестивале "Технофест-2021"
БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих и авиационные средства ВВС Азербайджана примут участие в фестивале «Технофест-2021».
Как передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, на фестивале, который стартует 21 сентября в Стамбуле, запланированы показательные полеты двух истребителей «МиГ-29» ВВС Азербайджана.
Отметим, что фестиваль продлится до 26 сентября.
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