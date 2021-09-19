Правительство Армении не работает на перспективу в реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху - российский эксперт на платформе Baku Network

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении не работает на перспективу в реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху.

Как сообщает Trend, об этом на платформе Baku Network сказал известный публицист, политтехнолог, профессор Мариборского университета Роман Газенко.

«Что касается процесса делимитации и демаркации границ, все, что сейчас делает Армения в русле трехстороннего соглашения, в информационной войне, нацелено на поддержание внутреннего статуса действующей власти в Армении. Это не работа на перспективу», - отметил он.

Политтехнолог считает, что и поддержание реваншистских настроений после Карабахской войны и смена идеалов Великой Отечественной войны через Нжде и русофобия, которая на глазах становится основой армянской внутренней политики - все это делается исключительно ради удержания власти нынешнего премьера.

«На реваншистской волне им очень выгодно не то, чтобы им было лучше, а чтобы другим было хуже. Поэтому эта позиция латентного конфликта не служит интересам ни самой Армении, ни ее соседей. Перспективы у такой позиции нет. Если власть лишена представления о том, куда она ведет народ, озабочена исключительно поддержанием так называемого статического равновесия, то и весь ресурс используется только на это. Если не формулируется цель, то тогда власть не исполняет свои прямые обязанности. Единственная ключевая задача государства - это обеспечение будущего своего народа. Когда власть думает только о самой себе, то все способы хороши. Соответственно, это суицидальный сценарий для Армении как государства", - добавил Газенко.

Эксперт также затронул вопрос влияния армянского лобби в российских СМИ.

Он отметил, что у армянской диаспоры почти безграничные финансовые возможности: «Я предполагаю, что медиакомплекс может поддерживаться серьезнейшими финансовыми возможностями, в том числе здесь и абсолютное засилье армянской диаспоры в строительном комплексе РФ. В Москве сфера, начиная от бетонных асфальтовых заводов до ежегодного перекладывания плитки в одном и том же месте, находится под контролем армянской диаспоры. Фактически, процесс перекачивания федерального и муниципального бюджетов в сферу медийной войны более чем очевидный. Поэтому недооценивать эти возможности тоже нельзя".