Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду поздравительное письмо.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в письме говорится:

«Ваше величество,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Саудовская Аравия – Дня провозглашения Королевства.

Азербайджанская Республика придает особое значение основанным на традициях дружбы и взаимного доверия отношениям с Саудовской Аравией, с которой связана религиозными и культурными корнями. Наше плодотворное сотрудничество в различных сферах, совместная деятельность в рамках международных организаций – одна из особенностей, характеризующих наши отношения высокого уровня.

Наш народ всегда высоко ценит поддержку и справедливую позицию Саудовской Аравии в вопросе территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и неприкосновенности его международно признанных границ.

Сегодня имеются широкие перспективы для развития сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, энергетической, сельскохозяйственной, туристической и других сферах. Участие компаний, представляющих Вашу братскую страну, в созидательных процессах на наших освобожденных территориях может внести важный вклад в диверсификацию экономических связей.

Уверен, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанные на прочной исламской солидарности, и впредь будут успешно продолжаться в интересах наших народов как на двусторонней основе, так и в рамках международных институтов, в частности Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Саудовской Аравии – постоянного мира и благосостояния».