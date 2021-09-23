Азербайджан и Венгрия будут сотрудничать в сфере архивного дела

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Венгрией подписано соглашение о сотрудничестве в сфере архивного дела.

Сегодня в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто, сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

В начале встречи было подписано соглашение «О сотрудничестве в сфере архивного дела» между Национальным архивным управлением Азербайджана и Национальным архивом Венгрии.

Стороны на встрече выразили удовлетворение тем, что связи между Азербайджаном и Венгрией носят характер стратегического партнерства. Также был проведен обмен мнениями по вопросам сотрудничества в транспортной, энергетической, туристической и других сферах.

Глава МИД Азербайджана проинформировал венгерского коллегу о ситуации в регионе, новых возможностях сотрудничества, появившихся после конфликта, восстановительных работах, проводимых азербайджанским правительством на освобожденных территориях.

Венгерская сторона выразила заинтересованность в участии в восстановительных и созидательных работах на освобожденных территориях.

Сийярто отметил, что Венгрия придает большое значение развитию отношений с дружественным Азербайджаном.

Он также подчеркнул, что сотрудничество в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах между двумя странами развивается по нарастающей.

Говоря о сотрудничестве между Венгрией и Азербайджаном в области энергетики, министр отметил, что Азербайджан - надежный партнер в сфере энергетической безопасности, играющий важную роль в обеспечении диверсификации маршрутов поставок энергоносителей в Европу.

На встрече также были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)