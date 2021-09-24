Президент Ильхам Алиев: Все 44 дня мы шли только вперед

БАКУ/Trend/ - Все 44 дня мы шли только вперед.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

«Мне сообщил министр обороны о том, что наши позиции на линии соприкосновения и некоторые населенные пункты подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Армении. Было принято решение дать адекватный ответ, и, таким образом, мы вступили в войну, которая, как оказалось, была неизбежной. События развивались очень стремительно. По истечении первого дня военных действий мы освободили стратегически важные высоты в Кяльбаджарском районе, в горах Муровдага в направлении Агдере, а также 6 сел – четыре в Физулинском и два - в Джебраильском районе. Нам удалось в первый же день прорвать первую линию обороны противника, и после этого все 44 дня мы шли только вперед», - сказал Президент Ильхам Алиев.