Международные эксперты направят соответствующим организациям отчет о вандализме армян на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Акты армянского вандализма на освобожденных территориях Азербайджана будут задокументированы международными экспертами на основании фотофактов и видеоматериалов, и эта информация в виде отчета будет направлена в соответствующие организации.

Об этом в пятницу сказал корреспонденту Карабахского бюро Trend руководитель Аппарата омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы.

По его словам, эксперты Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) уже второй день находятся с визитом в Азербайджане.

«Основная цель этого визита – воочию увидеть последствия преступлений, совершенных армянскими оккупантами на освобожденных территориях, и ознакомиться с фактами на месте.

Сегодня началась миссия для расследования фактов преступлений Армении на территориях Азербайджана в период армянской оккупации. Сначала мы совершили поездку в Агдам, где эксперты стали свидетелями неуважения к свободе вероисповедания людей и вандализма со стороны армян.

Делегация в настоящее время совершает намаз в Агдамской джума-мечети. До этого гости посетили мавзолей Панахали-хана. Члены делегации оценили увиденные там разрушения как акты вандализма, которых не было ни на одной войне. Все это будет задокументировано экспертами на основании фотофактов и видеоматериалов, а затем направлено в виде отчета в международные организации.

Очередная поездка будет совершена в другие регионы Азербайджана, пострадавшие от войны. Делегация в Тертере и Гяндже встретится с очевидцами произошедших там событий, ознакомится с последствиями разрушений на месте», – сказал Сафиханлы.

Отметим, что 24 сентября начался визит в Агдам делегации в составе пяти представителей Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС). Делегация сначала ознакомится с ситуацией в Агдаме, а затем отправится в Тертер и Гянджу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)