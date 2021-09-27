Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик, посвященный Дню памяти (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана подготовило видеоролик, посвященный Дню памяти, который отмечается в 27 сентября, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

Видеоролик называется "Героическая летопись".

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от второго декабря 2020 года, 27 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается как День памяти.