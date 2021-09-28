Президент Ильхам Алиев: Самая большая ответственность за начало второй Карабахской войны, конечно же, лежит на Армении

БАКУ /Trend/ - Самая большая ответственность за начало второй Карабахской войны, конечно же, лежит на Армении и в то же время на крупных государствах, которые вовремя не остановили Армению.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому агентству "Анадолу".