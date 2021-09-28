Президент Ильхам Алиев: В конституции Армении есть территориальные претензии к Турции, они должны отказаться от них

БАКУ /Trend/ - В конституции Армении есть территориальные претензии к Турции, они должны отказаться от них.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анатолийскому агентству Турции.

«Что касается нормализации армяно-турецких отношений, то мы, конечно, желаем мира во всем регионе. Считаю, что лучшим способом для этого может стать платформа 3+3, предложенная уважаемым Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но Армения пока не дала согласия на это. Сейчас это озвучивает Президент Турции, Армении предоставляется шанс. Это поддержали Азербайджан, Россия, Иран, а Армения выступает против. Армения, выступающая против этого, теперь заявляет, что хочет нормализовать отношений с Турцией. Если хочешь нормализовать, то, в первую очередь, положительно ответь на это предложение. Иначе здесь вновь возникает противоречие. Если когда-нибудь официальные заявления Армении будут согласовываться с реальной политикой, то, конечно, анализировать станет легче. К тому же, и вам хорошо известно, что в конституции Армении есть территориальные претензии к Турции, они должны отказаться от них. Они должны переработать свою конституцию и и принять новую. Какие территориальные претензии может выдвигать такая слабая и сегодня полностью разгромленная страна, как Армения, против такой сильной страны, как Турция? Это что-то вроде психического заболевания. Поэтому они должны отказаться от претензий к Турции и Азербайджану. Они должны нормализовать отношения с Азербайджаном. Я уверен, что турецкая сторона всегда выступала за мир и широкомасштабное сотрудничество в регионе. Это так и сегодня, и от Турции поступают очень позитивные сигналы.

Но необходимо, чтобы в Армении очень правильно оценили их. К сожалению, позитивные сигналы, подаваемые с азербайджанской стороны в течение двух лет до Второй Карабахской войны, были истолкованы там неправильно – как слабость, бессилие. Мы просто не хотели проливать кровь. Мы знали свои силы, знали, что можем решить этот вопрос силовым путем. Армения же не верила в это. Но и сейчас пока не поздно. Пусть Армения правильно осознает новую реальность, предпримет шаги в соответствии с этой реальностью, посмотрит на карту и найдет свое место, если сможет найти, это точка на карте, и пусть предпринимает шаги в соответствии с этим. В таком случае, конечно, в регионе возможно широкомасштабное сотрудничество», - сказал Президент Ильхам Алиев.