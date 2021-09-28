Президент Ильхам Алиев: Если сопредседатели Минской группы выступят с предложением встречи, мы не будем возражать этому

БАКУ /Trend/ - Если сопредседатели Минской группы выступят с предложением встречи, мы, разумеется, не будем возражать этому.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября в интервью французскому телеканалу France 24.