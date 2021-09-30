В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Чехии в формате один на один

Политика 30 сентября 2021 12:12 (UTC+04:00)
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Чехии в формате один на один

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его чешского коллеги Якуба Кулханека в формате один на один.

Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter, сообщает в четверг Trend.

Напомним, что 30 сентября глава МИД Чехии прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В рамках визита Якуба Кулханека принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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