В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Чехии в формате один на один

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его чешского коллеги Якуба Кулханека в формате один на один.

Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter, сообщает в четверг Trend.

Напомним, что 30 сентября глава МИД Чехии прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В рамках визита Якуба Кулханека принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)