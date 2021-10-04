Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с годовщиной обстрела Арменией Гянджи и других территорий

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева распространила обращение в связи с годовщиной обстрела армянскими вооруженными силами города Гянджа и других территорий Азербайджана, приведшего к человеческим жертвам и разрушениям, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.