Президент Ильхам Алиев: В наших архивах есть данные о том, что в метрике Саргсяна написано Сержик, потом он переделал имя на "Саргсян Серж"

БАКУ /Trend/ - В наших архивах есть данные о том, что в метрике Саргсяна написано Сержик, потом он переделал имя на "Саргсян Серж".

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 октября в поселке Суговушан Тертерского района.