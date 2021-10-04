Президент Ильхам Алиев: Места, которые мы заняли, считаем территорией Азербайджана, и поступаем правильно

БАКУ/ Trend/ - Мы не нарушали ничьих границ. Есть карты 1920 года, карты Царской России. Пусть посмотрят, где проходит граница. Места, которые мы заняли, считаем территорией Азербайджана, и поступаем правильно.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в Джебраиле на встрече с представителями общественности района.

«Сегодня руководство Армении на самом высоком уровне открыто заявляет, что Азербайджан по праву разместился на определенной части дороги Горис-Кафан, так как это показывают карты советского времени. Мы находимся на своей территории. Сейчас это говорит Армения. Другие говорят, что мы нарушили чью-то границу, это смешно. Так что в регионе начинается новый период. Считаем, что этот период необходимо использовать в правильном направлении».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона обладает политической волей. Если такую же волю проявит и Армения, то две страны смогут без всяких посредников решить этот вопрос, и в регионе установится долгосрочный мир.