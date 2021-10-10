Пройдут командно-штабные учения ВМС Азербайджана
БАКУ /Trend/ - С 11 октября в азербайджанском секторе Каспийского моря пройдут командно-штабные учения Военно-морских сил Азербайджана.
Как сообщили Trend в пресс-службе минобороны, на учениях с участием военных кораблей и военно-морского спецназа будут выполняться задачи по охране и защите энергетической инфраструктуры в секторе Каспийского моря, принадлежащего нашей стране.
Командно-штабные учения продлятся до 13 октября.
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