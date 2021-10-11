Совершенные Арменией убийства мирных жителей Азербайджана до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне – омбудсмен

БАКУ /Trend/ - Убийства мирных жителей Азербайджана, совершенные Арменией, до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в обращении уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с первой годовщиной со дня обстрела Гянджи Арменией из тяжелой артиллерии, приведшего к человеческим жертвам и разрушениям.

«11 октября 2020 года, около 02:00, армянские вооруженные силы с территории Армении во второй раз подвергли обстрелу из запрещенной баллистической ракетной системы Scud-B многоквартирные жилые здания в центральной части Гянджи, находящейся вдали от зоны боевых действий. В результате погибли и были ранены десятки мирных жителей, в том числе дети, женщины и старики, нанесен серьезный ущерб многочисленным инфраструктурным объектам. Умышленно выбрав своей целью мирное население, Армения грубо нарушила нормы международного гуманитарного права, в частности, Женевские конвенции, Гаагскую конвенцию «О защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта», а также гуманитарный режим прекращения огня, объявленный 10 октября 2020 года», - говорится в обращении.

В нем отмечается, что омбудсмен Азербайджана осуществила в Гяндже миссию по расследованию фактов гибели и ранения мирных жителей во время очередной атаки вооруженных сил Армении, и соответствующий отчет был направлен в международные организации.

«В обращениях и отчетах миссии по расследованию фактов содержатся неопровержимые доказательства. Несмотря на это, факты массового нарушения прав и свобод человека, которые имели место во время военных операций, все еще не получили правовой оценки на международном уровне», - говорится в обращении.

Омбудсмен Азербайджана в очередной раз призвала мировое сообщество дать правовую оценку фактам грубого нарушения Арменией норм и принципов международного гуманитарного права и принять меры против военно-политического руководства Армении, которое несет ответственность за эти преступления.

Обращение направлено генсеку ООН, Совету Безопасности всемирной организации и в другие ее структуры, руководству ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЕС, СЕ, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, ОИС и Ассоциации омбудсменов стран-участниц этой организации, Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС, Международному бюро мира, Европейской сети омбудсменов по правам детей, Федерации за всеобщий мир, омбудсменам различных стран и национальным институтам по правам человека, посольствам зарубежных стран в Азербайджане, диаспорским организациям.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)