Обсуждены вопросы партнерства Азербайджана и НАТО

БАКУ /Trend/ - 12 октября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с начальником Управления партнерства Оперативного командования союзных сил НАТО контр-адмиралом Бюлентом Тураном, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостя, начальник Генерального штаба отметил, что после победы в Отечественной войне, одержанной под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, боеготовность азербайджанской армии и боевой дух личного состава еще более возросли.

Велиев отметил положительные результаты, достигнутые подразделениями азербайджанской армии в рамках концепции операционных возможностей, подчеркнув важность продолжения сотрудничества.

В свою очередь, Tуран высоко оценил деятельность военнослужащих азербайджанской армии во всех сферах партнерства с НАТО.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества с НАТО, стороны обсудили военные, военно-технические, военно-образовательные, военно-медицинские и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)