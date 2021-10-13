Победа в Карабахе навеки будет источником нашей гордости - Фархад Бадалбейли в гостях у проекта "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В дни годовщины 44-дневной Отечественной войны, завершившейся исторической победой Азербайджана, Народный артист СССР и Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии, композитор Фархад Бадалбейли поделился своими впечатлениями с АМИ Trend.

Народный артист рассказал о том, как азербайджанский народ во время войны объединился вокруг Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в железный кулак, о наших молниеносных победах в боях.

Фархад Бадалбейли сказал, что в течение 44 дней Президент Ильхам Алиев продемонстрировал всему миру силу Азербайджанского государства: "Победа в Карабахе не имеет аналогов в истории Азербайджана. Поскольку мы одержали уникальную Победу, теперь мы, как нация, ходим с высоко поднятой головой. Эта Победа навеки будет источником нашей гордости".

Представляем вашему вниманию запись интервью с народным артистом Фархадом Бадалбейли: