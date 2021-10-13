Армении необходимо продемонстрировать политическую волю и конструктивный подход – МИД Азербайджана (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Армении необходимо продемонстрировать политическую волю и конструктивный подход.

Как передает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев сказал на 6-й встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Нур-Султане.

Мамедгулиев напомнил, что Азербайджан - одна из первых стран, которая поддержала созыв СВМДА.

В своем выступлении замминистра проинформировал о том, что после освобождения от армянской оккупации земель Азербайджана осуществляются работы по их восстановлению и реконструкции, эти территории объявлены зоной «зеленой энергии» и восстанавливаются с учетом концепции «умный город» и «умное село». Также он довел до внимания большой потенциал Зангезурского коридора в контексте нормализации ситуации в постконфликтный период, укрепления мира и доверия в регионе и развития торговых и транспортных связей в направлениях Север-Юг и Восток-Запад.

Мамедгулиев проинформировал участников мероприятия о том, что Армения загрязнила азербайджанские территории минами и отказывается передавать Азербайджану точные карты минных полей.

Было подчеркнуто, что для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, подписания мирного соглашения между двумя странами Армении необходимо продемонстрировать политическую волю и конструктивный подход.

По итогам встречи было распространено заявление, в котором главы МИД стран-членов СВМДА призвали ООН, другие международные организации, а также государства помочь соответствующим странам в расчистке территорий, загрязненных минами и другими взрывными устройствами. Также в заявлении была подчеркнута важность дальнейшего развития транспортных коридоров и логистических центров на пространстве СВМДА, поощрения цифровизации мультимодальных коридоров, транспортной сферы. В документе была отмечена важность развития транспортных коридоров для обеспечения мира и экономического роста.

(Перевод: Кямаля Сеидова)