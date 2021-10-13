В Москве проходит встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении (версия 3)

(первая версия в 12:12)

БАКУ /Trend/ - В Москве проходит встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении, сообщили в среду Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Во встрече участвуют председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос всех армян Гарегин II.

Встреча инициирована российской стороной.

Открывая встречу, патриарх Кирилл отметил, что будут обсуждаться последствия многолетнего конфликта в Карабахе. "Я надеюсь, что мы с вами найдем правильные слова, которые более всего нужны нашим народам. Верю, что авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении сможет благотворно повлиять на умы людей. Верю, что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами, дорогие братья, станет примером для всех. Пусть Бог благословит наши труды и поможет найти взаимопонимание, которое поспособствует достижению прочного и долговременного мира на древней кавказской земле", - сказал Патриарх Кирилл.

Отметим, что накануне состоялась встреча между председателем УМК и Патриархом Московским и всея Руси.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)