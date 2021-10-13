Командующий Сухопутными войсками ВС Азербайджана отбыл в Стамбул

БАКУ /Trend/ - По приглашению командующего Сухопутными войсками турецких вооруженных сил генерала армии Мусы Авсевера заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками азербайджанской армии генерал-майор Энвер Эфендиев отбыл в Турцию, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

14 октября Эфендиев примет участие в мероприятии "День высокопоставленных наблюдателей" в рамках учений Avrasiya sülhü - 2021 в Стамбуле.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)