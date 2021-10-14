Встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении послужит оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе – Захарова

БАКУ /Trend/ - Состоявшаяся в Москве 13 октября встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении послужит оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельной пресс-конференции.

«Как вы знаете, нынешняя встреча не первая. Контакты между религиозными лидерами поддерживаются на протяжении десятилетий. Они отличаются доверительностью, по крайней мере, так следует из оценок, которые они сами дают. Мы, безусловно, видим, что это уникальный формат, и, без сомнений, он способствует углублению взаимопонимания между сторонами межконфессионального диалога. Состоявшаяся в Москве 13 октября встреча послужит нормализации армяно-азербайджанских отношений и оздоровлению общей обстановке в Закавказье, включая укрепление доверия, решение насущных гуманитарных задач. Еще один очень важный формат для преодоления проблем - это создание концепций и, конечно, диалога», - сказала она.

Отметим, что 13 октября в Москве прошла встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении.

Во встрече участвовали председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос всех армян Гарегин II.

Встреча была инициирована российской стороной.