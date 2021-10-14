В Анкаре состоялась встреча глав Совбезов Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов находится 13-14 октября с официальным визитом в Анкаре по приглашению генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции Сейфуллы Хаджимуфтиоглу, сообщает в четверг Trend.

Цель визита - развитие сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в соответствии с положениями Шушинской декларации, обсуждение актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Усубов на встрече с турецким коллегой с удовлетворением отметил высочайший уровень связей между двумя братскими и дружественными странами, в том числе в политической, экономической, правовой сферах и области безопасности, подчеркнул, что эти отношения направлены на укрепление мира в регионе.