Распространено заявление омбудсмена Азербайджана в связи с годовщиной обстрела армянскими ВС похоронной процессии в Тертере (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:58)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с годовщиной артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами гражданских лиц - участников похоронной процессии на городском кладбище в Тертере, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

«В ходе второй Карабахской войны Арменией обстреливались различные населенные пункты Азербайджана, в большинстве случаев обстрел велся баллистическими ракетами. Тертерский район Азербайджана - регион, который больше всего непрерывно обстреливался армянскими вооруженными силами. 15 октября прошлого года ВС Армении, в очередной раз нарушив международное гуманитарное право, умышленно подвергли обстрелу из тяжелого артиллерийского орудия городское кладбище в Тертере во время проходивших там похорон. В результате погибли 4 мирных жителя, участвовавших в похоронах, еще 4 были ранены. В тот период авторитетным международным организациям, религиозным лидерам и мировой общественности было адресовано обращение в связи с этим преступным актом, предоставлена подробная информация об этом вандализме, был сделан призыв о принятии срочных мер, устанавливающих международную правовую ответственность по очередному факту грубого нарушения норм международного права, в том числе положений Женевских конвенций 1949 г. Однако, несмотря на представленные неопровержимые доказательства, этому преступному деянию, как и другим многочисленным военным преступлениям Армении, не было дано правовой оценки на международном уровне»,- говорится в заявлении.