Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана, передает в понедельник Trend.

«30 лет назад, 18 октября, Азербайджан восстановил свою независимость. Сердечно поздравляю всех соотечественников с Днем восстановления независимости, который пришелся на годовщину 44-дневной победной летописи. Да здравствует независимый Азербайджан!».

(Перевод: Кямаля Сеидова)