Азербайджан и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз

БАКУ /Trend/ - Между правительством Азербайджана и правительством Катара подписано соглашение о взаимной отмене виз для лиц с общегражданскими паспортами.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьером, министром иностранных дел Катара Шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани, сообщает в понедельник Trend.

Соглашение подписали главы МИД Азербайджана и Катара.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)