Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с кончиной председателя правления компании Baykar Оздемира Байрактара.
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