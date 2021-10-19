Министр обороны Азербайджана посетил новосозданную воинскую часть коммандос (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными cилами Ильхама Алиева продолжается деятельность по повышению боеспособности азербайджанской армии.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники министерства посетили новосозданную оперативную воинскую часть коммандос.

Встретившись с приглашенными на церемонии открытия ветеранами Отечественной войны, министр обороны поинтересовался их проблемами и пожеланиями.

Затем состоялась церемония вручения беретов личному составу, прошедшему продолжительный "Курс подготовки коммандос" в Турции.

Выступив на церемонии, министр обороны отметил, что подобные курсы, внесшие большой вклад в повышение профессионализма военнослужащих азербайджанской армии, будут продолжены.

Осмотрев учебный центр на территории воинской части, министр понаблюдал за выступлениями коммандос.

В заключение руководство министерства обороны отобедало с личным составом.