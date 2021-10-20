Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами со встречи с бывшими вынужденными переселенцами в Физулинском районе (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами со встречи с бывшими вынужденными переселенцами в Физулинском районе.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Встреча с бывшими вынужденными переселенцами из Физулинского района. Искренне разделяю ваши переживания и радость возвращения на родные земли!»

Отметим, что 17 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район.