В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Хорватии в расширенном составе

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его хорватского коллеги Гордана Грлич-Радмана в расширенном составе, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Отметим, что делегация, возглавляемая министром иностранных дел Хорватии, находится с визитом в Азербайджане.

В рамках визита хорватского министра принял Президент Ильхам Алиев.