Азербайджан закупает у Хорватии оборудование для разминирования - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан закупает у Хорватии оборудование для разминирования.

Как передает Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в Баку.

По его словам. Азербайджан и Хорватия сотрудничают в области разминирования освобожденных территорий.

Он также сообщил, что Азербайджан закупает у Хорватии оборудование для разминирования и сотрудничество в этом направлении будет продолжено.

"На сегодняшней встрече также обсуждались и эти вопросы", - сказал Байрамов.

Отметим, что делегация, возглавляемая министром иностранных дел Хорватии, находится с визитом в Азербайджане.

В рамках визита хорватского министра принял Президент Ильхам Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)