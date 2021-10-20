Азербайджан закупает у Хорватии оборудование для разминирования - Джейхун Байрамов
БАКУ /Trend/ - Азербайджан закупает у Хорватии оборудование для разминирования.
Как передает Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в Баку.
По его словам. Азербайджан и Хорватия сотрудничают в области разминирования освобожденных территорий.
Он также сообщил, что Азербайджан закупает у Хорватии оборудование для разминирования и сотрудничество в этом направлении будет продолжено.
"На сегодняшней встрече также обсуждались и эти вопросы", - сказал Байрамов.
Отметим, что делегация, возглавляемая министром иностранных дел Хорватии, находится с визитом в Азербайджане.
В рамках визита хорватского министра принял Президент Ильхам Алиев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)