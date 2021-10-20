Президент Ильхам Алиев: Дан старт процессу привлечения к ответственности международных компаний, участвовавших в незаконной эксплуатации золотого месторождения Вежнали

Политика 20 октября 2021 20:51 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Дан старт процессу привлечения к ответственности международных компаний, участвовавших в незаконной эксплуатации золотого месторождения Вежнали

БАКУ /Trend/ - Дан старт процессу привлечения к ответственности международных компаний, участвовавших в незаконной эксплуатации золотого месторождения Вежнали.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 20 октября с представителями общественности Зангиланского района.

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