Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) (версия 2)

Политика 27 октября 2021 02:05 (UTC+04:00)
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 26.10.2021 22:34)

БАКУ /Trend/ - 26 октября завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана провожал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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