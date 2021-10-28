В ВМС Азербайджана прошел конкурс на звание «Лучший дивизион кораблей» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в Военно-морских силах Азербайджана состоялся конкурс на звание «Лучший дивизион кораблей», сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

Основная цель конкурса - дальнейшее повышение боевой подготовки подразделений, развитие знаний и умений военнослужащих по специальности и профессиональной деятельности, а также определение лучшего дивизиона кораблей.

В рамках конкурса, прошедшего в три этапа, сначала был организован осмотр личного состава, вооружения и техники. Затем были проверены организация службы войск в воинской части и условия хранения материально-технических средств.

В заключение оценивалась боеготовность подразделений, выполняющих нормативы по огневой подготовке и другие тактические нормативы.

После подведения итоговых результатов командование наградило победителей.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)